Украина в Минске передаст РФ просьбу 11 россиян обменять их на украинцев

Уже 11 осужденных за преступления против суверенитета Украины россиян обратились с просьбой к президенту РФ Путину об обмене их на украинских политзаключенных

Украинская сторона на переговорах в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании 21-22 августа передаст представителям России просьбу 11 осужденных в Украине россиян обменять их на украинцев, которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в социальной сети Facebook.

"Уже 11 граждан РФ, осужденных в Украине за тяжкие преступления против нашего суверенитета, обратились к своему президенту Путину с просьбой вернуть их обратно, в РФ в обмен на украинских политзаключенных", - написала она.

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"Хочу подчеркнуть, что эти граждане осуждены по очень тяжким статьям, в том числе - терроризм. Поэтому, когда Кремль называет Олега Сенцова «террористом» по сфабрикованному ФСБ делу, пусть лучше позаботится о реальных террористах, засланных ФСБ и Кремлем воевать в Украину", - отметила Геращенко.

Также она отметила, что в тесной координации с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, Министерством иностранных дел и Службой безопасности Украины отрабатываются шаги для освобождения украинцев. Кроме того, этот вопрос находится на постоянном контроле президента Петра Порошенко.

"Мы направим на представителей РФ в ТКГ информацию о заявлениях преступников и террористов - граждан РФ, выразивших желание вернуться в Россию и написавших соответствующие просьбы своему президенту Путину. Украинская сторона, наш президент готов помиловать российских диверсантов и воров в обмен на освобождение наших политузников. Напоминаю, пока нет ответа со стороны РФ на инициативу передать им 36 диверсантов, шпионов, террористов, воров. Нет ответа и на инициативу встречи омбудсменов в Минске 21-22 августа", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась в Европейский суд по правам человека с иском против Российской Федерации с требованием обязать РФ освободить 71 незаконно удерживаемого украинца на территории России и в оккупированном Крыму.