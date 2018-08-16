Скандальное заявление Вайкуле по Крыму: в России просят МВД проверить законность гастролей певицы

Общественный деятель Александр Хаминский обратился в министерство внутренних дел РФ с просьбой проверить концертную деятельность певицы.

В РФ призвали министерство внутренних дел проверить концертную деятельность латвийской певицы Лаймы Вайкуле в этой стране.

Об этом сообщает издание MK.ru. К министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с таким предложением обратился общественный деятель Александр Хаминский.

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По его мнению, правовую оценку должны получить имеющие геотеги фото- и видеоматериалы с выступлений певицы, сопоставленные с данными погранслужбы о датах пересечения ею границы РФ и министерства иностранных дел РФ о сроках и типах выданных ей виз.

"Вайкуле, чья концертная деятельность началась еще в советские времена, безусловно, рассматривает российских исполнителей как коллег по цеху. И, видя, как они беспардонно и нагло уходят от налогов, заявляя, что "не выступают за баснословные гонорары на частных вечеринках, а просто зашли к другу на мероприятие и заодно бесплатно спели", хотела бы применять аналогичный подход. Но с гражданкой Европы история чуть другая и в этом случае. Если ты честен, но приезжаешь выступать бесплатно, ты все равно должен каждый раз получать не туристическую, а простую гуманитарную визу... поскольку в России существует закон о статусе иностранных граждан", – заявил Хаминский.

Он подчеркнул, что Вайкуле должна соблюдать не только европейские, но и российские законы.

Напомним, в ходе пресс-конференции перед выступлением в Одессе Вайкуле заявила, что не намерена ездить с гастролями в аннексированный Крым ни за какой гонорар.