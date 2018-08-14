Только после снятия санкций: Лайма Вайкуле озвучила условия гастролей в Крыму

По словам Вайкуле, она готова выступить, но только после снятия санкций с РФ за оккупацию полуострова.

Латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после оккупации полуострова.

Об этом она заявила в эфире одного из российских телеканалов. По словам Вайкуле, в этом случае она готова выступить, пишет РИА "Новости".

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На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она в оккупированный Крым.

На это Вайкуле ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено.

Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.