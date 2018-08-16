Настя Каменских обнажила грудь (фото)

Снимок Насти Каменских за полчаса набрал более 40 тысяч лайков.

Популярная украинская певица Настя Каменских показала свои прелести - обнажила грудь.

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На странице в Instagram она выложила пикантное фото, на котором прикрыла обнаженную грудь рукой. "Только твоя", - написала под снимком Каменских.

"Настя, зачем такие фото?", "Очень вульгарно!", "Опять полуголая", "А убери руку", "Вульгарно", "Скоро голая будет фотографироваться", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Настя Каменских продемонстрировала упругие ягодицы в красном купальнике. На другом кадре она предстает в черном купальнике, сверху - рубашка.