"Трусы еще выше нельзя натянуть?": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике

16:08, 13 августа 2018
Общество
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Фото набрало 100 тысяч лайков / фото instagram.com/kamenskux

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Фото артистка выложила в Instagram. На фото Каменских позирует в белом купальнике и рубашке, частично прикрывающей тело. Фото набрало 100 тысяч лайков.

#miaitalia🇮🇹

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Фанаты оценили фигуру Насти Каменских, однако некоторые остались недовольны купальником.

"Скоро Каменских начнет трусы на уши натягивать", "Откровенно, но красиво", "А чего трусы еще выше нельзя натянуть?", "Красавица", - пишут фанаты певицы.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских