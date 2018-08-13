"Трусы еще выше нельзя натянуть?": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике

На фото Настя Каменских позирует в белом купальнике - поклонники оценили фигуру певицы, но некоторые недовольны выбором купальника.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото в купальнике с отдыха в Италии.

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Фото артистка выложила в Instagram. На фото Каменских позирует в белом купальнике и рубашке, частично прикрывающей тело. Фото набрало 100 тысяч лайков.

#miaitalia🇮🇹 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Aug 12, 2018 at 7:32am PDT

Фанаты оценили фигуру Насти Каменских, однако некоторые остались недовольны купальником.

"Скоро Каменских начнет трусы на уши натягивать", "Откровенно, но красиво", "А чего трусы еще выше нельзя натянуть?", "Красавица", - пишут фанаты певицы.

Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.