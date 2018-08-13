"Трусы еще выше нельзя натянуть?": Настю Каменских раскритиковали за фото в купальнике
16:08, 13 августа 2018Общество
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На фото Настя Каменских позирует в белом купальнике - поклонники оценили фигуру певицы, но некоторые недовольны выбором купальника.
Фото набрало 100 тысяч лайков / фото instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новым фото в купальнике с отдыха в Италии.
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Фото артистка выложила в Instagram. На фото Каменских позирует в белом купальнике и рубашке, частично прикрывающей тело. Фото набрало 100 тысяч лайков.
Фанаты оценили фигуру Насти Каменских, однако некоторые остались недовольны купальником.
"Скоро Каменских начнет трусы на уши натягивать", "Откровенно, но красиво", "А чего трусы еще выше нельзя натянуть?", "Красавица", - пишут фанаты певицы.
Ранее Настя Каменских взбудоражила фанатов "голым" нарядом.
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