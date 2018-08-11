Будто грудь до пупка висит: новое фото Каменских раскритиковали в соцсетях

При этом есть и те, кому образ певицы пришелся по душе. Фотография уже набрала более 70 тысяч лайков.

Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, поделилась с подписчиками новым фото из отпуска в Италии.

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Некоторые пользователи Instagram отметили в комментариях, что певица выбрала не очень удачный наряд.

"Кошмарный вид, конечно. Будто грудь до пупка висит. Слишком низкая линия волана", "Прикид что-то ну совсем не то, обувь просто ужас", "Настя обращайся к профессиональным стилистам ! Лук смешной!", "Ботинки фу и сутулиться не нужно", - пишут в комменариях.

При этом есть и те, кому образ певицы пришелся по душе. Фотография уже набрала более 70 тысяч лайков.

#miaitalia❤️🇮🇹 Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 10 Авг 2018 в 10:56 PDT

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала откровенное фото в купальнике с отдыха в Италии.