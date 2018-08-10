"Любовь давно ушла...": Ани Лорак заплакала на первом после измены мужа концерте (видео)

После одной из песен Ани Лорак заплакала.

Опальная украинская певица Ани Лорак впервые после семейного скандала дала концерт в России и заплакала прямо на сцене.

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Артистка выступила в российском городе Геленджик в рамках шоу "Дива". Ранее поклонники певицы отмечали, что она уверенно держалась на сцене, но все же после одной из песен она заплакала. Видео из концерта опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

Как сообщали СМИ, пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, ее муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив.

Сама певица информацию об измене мужа пока не комментирует. Однако пользователи Instagram заметили, что Лорак перестала носить обручальное кольцо.

Как сообщал УНИАН, обычно активная в интернете, Лорак на какое-то время куда-то "исчезла" после появление в информации об изменах ее мужа.

Спустя неделю молчания, певица выложила фото с дочерью из Израиля.