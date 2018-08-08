Любовница мужа Ани Лорак похвасталась кольцом и огромным букетом роз (фото)

Девушка показала кольцо в виде короны. Кто сделал такой роскошный подарок и было ли это предложение, Яна не рассказала.

Яна Беляева, которую называют возможной любовницей Мурата Налчаджиоглу - мужа украинской певицы Ани Лорак, похвасталась в сети кольцом и охапкой роз.

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Соответствующие кадры появились в ее Instagram Stories, передает "Апостроф Лайм". "Выхожу из подъезда, а тут курьер", - написала Беляева, отметив, что в букете 151 роза.

Также девушка показала кольцо в виде короны.

Кто сделал такой роскошный подарок и было ли это предложение, Яна не рассказала.

Напомним, в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара якобы также покинула вместе.

СМИ сообщили, что с Муратом находилась Яна Беляева. Сама же она недавно заявила, что готовится к финалу конкурса красоты. Яна - финалистка "Мисс Украина Вселенная-2018".