"Как противно рушить семью!": отец Ани Лорак отреагировал на скандал с изменой мужа певицы

В конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара, якобы, также покинула вместе.

Отец украинской певицы Ани Лорак Мирослав Куек прокомментировал слухи об изменах мужа певицы - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Так, в интервью российскому изданию "СтарХит" мужчина заявил, что вся эта история слишком раздута.

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"Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!", - сказал он.

Напомним, что в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара, якобы, также покинула вместе.