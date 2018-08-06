"Как противно рушить семью!": отец Ани Лорак отреагировал на скандал с изменой мужа певицы
10:46, 06 августа 2018Общество
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В конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара, якобы, также покинула вместе.
Отец Ани Лорак высказался об изменах ее мужа / Instagram Ани Лорак
Отец украинской певицы Ани Лорак Мирослав Куек прокомментировал слухи об изменах мужа певицы - турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
Так, в интервью российскому изданию "СтарХит" мужчина заявил, что вся эта история слишком раздута.
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"Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать, как противно рушить семью!", - сказал он.
Напомним, что в конце июля мужа Ани Лорак заметили в одном из киевских караоке в объятиях молодой девушки. Мурат нежно обнимал спутницу и гладил внутреннюю сторону ее бедра. Ночное заведение пара, якобы, также покинула вместе.
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