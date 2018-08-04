Кличко-младший и Панеттьери отменили помолвку — СМИ (фото)

Папарацци подловили Хайден Панеттьери на свидании с неизвестным мужчиной.

Украинский экс-боксер Владимир Кличко и очаровательная актриса Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку. Это очень огорчило поклонников их пары.

Еще месяц назад Владимир Кличко и его звездная невеста Хайден Панеттьери отправились на отдых в Грецию. В поездку пара взяла и свою дочь 3-летнюю Кайю Евдокию. Очевидцы еще тогда заметили, что актриса не носит обручальное кольцо, но инсайдеры западных СМИ заверили, что Владимир и Хайден до сих пор живут под одной крышей, а их отношения не имеют трещины.

Читайте такжеНа пляже Барбадоса папарацци застали Кличко-младшего и его возлюбленную Панеттьери в купальнике и без макияжа (видео)

"Хайден не носит обручальное кольцо, но они, безусловно, пара. Они были счастливыми и улыбающимися, когда гуляли по городу, вместе ужинали у воды, он (Владимир Кличко, – ред.) обнимал ее", – рассказал инсайдер, пишет 24 канал.

Однако прошел месяц, как в СМИ появилась информация о возможном разрыве отношений. Как сообщает E News, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить свою помолвку.

"Хайден и Владимир находятся в прекрасных и дружеских отношениях. Они – большая часть жизни друг друга. Хайден возвращается в Лос-Анджелес и будет решать, что делать дальше", – отметил инсайдер.

По его словам, Хайден Панеттьери сейчас сама. Общая дочь с Владимиром Кличко осталась с отцом.

Читайте такжеМолодой папа Кличко назвал имя своей новорожденной дочери

Отмечается, что недавно папарацци заметили Хайден в компании молодого человека, с которым она ужинала вместе в одном из ресторанов Голливуда. Судя по фотографиям, они вели себя как настоящая влюбленная пара. Заведение Хайден и ее приятель покинули, держась за руки, при этом они не скрывали своих улыбок и не прятались от папарацци.

Напомним, что отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери были весьма непростыми. Впервые слухи об их романе появились в 2010 году, когда актриса пришла поддержать любимого на бой с Сэмюэлем Питером. За год пара рассталась, а уже в 2013 году в СМИ говорили, что Владимир Кличко сделал предложение выйти замуж Хайден Панеттьери. В разгар революции Достоинства пара даже посетила Киев, подтвердив слухи о помолвке. Уже в 2014 году Хайден родила дочь, которую назвали Кайей. Второе имя девочки – Евдокия, потому что так звали бабушку боксера.