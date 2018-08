Сбежавшая в Россию Седокова пожаловалась, что сходит с ума без мужских объятий

Все. Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Везде. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция? Никогда так не были популярны дуэты, а сейчас что ни песня, то вместе 😭😭😭 Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два??? Мама. Спасите, помогите. Я никогда не думала, что махая головою на грустные рассказы девочек о том, что у них пол года никого нет, я как-то этим проникнусь 😫 У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие, а сейчас что? Так вот она старость ? Или это та самая мудрость? И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее? Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда 🍝🥞🍕 И 🍾🍸🍸🥂🍷 И сериальчик, а потом опять секс. И спать обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом . А что если я целоваться разлучилас ??? Вообщем, если верить в теорию визуализации желаний ю, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз)

