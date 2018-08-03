Сбежавшая в Россию Седокова пожаловалась, что сходит с ума без мужских объятий

"Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятия, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик, а потом опять секс", - мечтает бывшая участница "ВИА Гра".

Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова поделилась болью в Instagram. Она пожаловалась на то, что уже очень долго - месяц или два - у нее не было мужчины.

"Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары", - написала Седокова.

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"Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась, а если ещё и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить ещё пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два?", - рассказала бывшая участница "ВИА Гра".

"И не нужно мне, пожалуйста, сейчас там злорадно улыбаться, хаха мол, доигралась. Никто с тобой не хочет. Хочет, то хочет. Я не хочу. Ни милы мне все и не хочется просто так... И что получается, может это меня так верности учат? Воздержанию? Преобразовываю свою энергию, в что-то лучшее? Но что может быть лучше , чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи, а потом секс всю ночь. И еда. И [напитки]. И сериальчик, а потом опять секс. И спать, обнявшись... Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разучилась? В общем, если верить в теорию визуализации желаний, Инстаграм, можно мне, пожалуйста, парня? Я честно буду себя вести хорошо. В этот раз", - написала Седокова.

Как сообщал УНИАН, ее бывший муж планирует потребовать с нее алименты на шестилетнюю дочь.