"Украинское радио" начало вещание на русском в Украине и России

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

На начальной стадии планируется двухчасовая программа, состоящая из актуальных новостей, общественно-политических и культурно-образовательных программ, говорится в сообщении.

Слушать русские передачи из Киева можно как в эфире на частоте 1431 кГц, так и в сети интернет с 17.00 до 19.00 по киевскому времени. Программы «Украинского радио» можно слушать как на территории Украины, так и в России. Мощный 800-кВт передатчик обеспечивает покрытие в Украине и европейской части Российской Федерации, информирует Госкомтелерадио.

Читайте такжеУкраина введет вещание на иностранных языках - Яценюк«Интернет-пользователи могут слушать программы на сайте радио. Здесь также публикуется расписание программ на русском языке. К услугам пользователей также архив передач - их можно прослушать в любое удобное для слушателя время»,- отмечается в сообщении.

Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко отметил, что сеть иновещания строится с целью формирования положительного имиджа Украины, информировании о международном сотрудничестве, успехах реформ, ее инвестиционных и туристических возможностях.