"Позивний Бандерас": в сети показали трейлер украинской военной драмы (видео)

16:38, 30 июля 2018
Общество
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События фильма происходят осенью 2014 в зоне АТО / Постер

Продюсером ленты является Сергей Баранов. События фильма происходят осенью 2014 в зоне АТО.

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Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника.

В прокат лента выйдет 11 октября.

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Теги: #АТО#украинские фильмы и сериалы