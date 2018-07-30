"Позивний Бандерас": в сети показали трейлер украинской военной драмы (видео)

В прокат лента "Позывной Бандерас" выйдет 11 октября.

В сети опубликовали трейлер военной драмы "Позивноий Бандерас" режиссера Зазы Буадзе. Продюсером ленты является Сергей Баранов. События фильма происходят осенью 2014 в зоне АТО. Читайте такжеВласти США посмотрели украинский фильм "Киборги" (видео) Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника. В прокат лента выйдет 11 октября.

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