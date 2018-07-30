"Позивний Бандерас": в сети показали трейлер украинской военной драмы (видео)
16:38, 30 июля 2018Общество
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В прокат лента "Позывной Бандерас" выйдет 11 октября.
События фильма происходят осенью 2014 в зоне АТО / Постер
В сети опубликовали трейлер военной драмы "Позивноий Бандерас" режиссера Зазы Буадзе.
Продюсером ленты является Сергей Баранов. События фильма происходят осенью 2014 в зоне АТО.
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Группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко (позывной "Бандерас") пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника.
В прокат лента выйдет 11 октября.
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