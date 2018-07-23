Украинская звезда Playboy "засветила" грудь в пикантной фотосессии

Поклонники засыпали Астафьеву восхищенным комментариями.

Украинская певица, бывшая солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева снялась в новой пикантной фотосессии.

Читайте также"Ты же не в России живешь!": украинская звезда Playboy разозлила фанатов (видео)

Несколько снимков эпатажная артистка опубликовала в своем Instagram. На фото Астафьева позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Ранее Даша Астафьева опубликовала новые видео со спортзала на своей странице в Instagram. Звезда показала часть своих изматывающих тренировок.

Запись прокомментировали многие поклонники Даши. "Даша, какая ты молодец! Ты мотиватор! Благодаря твоему примеру у меня сегодня была первая тренировка в зале", - написала один из пользователей. "Круто. Надо повторить", "Вдохновляешь", "Умничка", "Молодец", - комментируют фанаты.