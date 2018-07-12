Украл "Нино"?: Олега Винника заподозрили в плагиате (видео)

Ситуацию уже исследуют эксперты.

Известная в 1980-х англоязычная поп-группа JOY заявила, что украинский певец Олег Винник в своей "Нино" использует без разрешения очень похожую на их музыку.

Сейчас эксперты из Австрии определяют, действительно ли существуют основания обвинять звезду в плагиате, говорится в сюжете ТСН.

Известный на весь мир хит Touch by touch, что в переводе означает "прикосновение за прикосновением", взорвал публику еще 30 лет назад. "Мне нравится его версия. Но наша песня первой была хитом везде", - говорят австрийцы.

JOY основали трое школьных друзей, среди которых был и Энди Швайцер. Он - автор той самой мелодии, которая, по его мнению, очень похожа к проигрышам в песне Винника. Австриец написал ее еще в 1984 году. Теперь музыканты JOY под музыку "Нино" в шутку поют собственную песню. "У нас в Австрии есть выражение: лучше украсть разумно, чем написать самому плохо. Поздравления ему", - смеются они.

С тем, действительно ли Винник позаимствовал их музыку, участники группы всерьез обещают разобраться в ближайшие две недели. Они говорят, что "Нино" послушают их музыкальные эксперты, после чего решат, подавать ли на Винника в суд.

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Сходство в звучании двух проигрышей хитов замечают и украинские композиторы, но они говорят, что у Винника мелодия другая, а с JOY певец взял лишь так называемую "музыкальную цитату", что не запрещено законом. "Первые две ноты – и все. Это элемент аранжировки, это называется "грув" - то, что движет все музыкальное произведение. Много взято в звучании, но я не вижу здесь плагиата. Сегодня модно возвращаться к старым звучаниям", - считает композитор Руслан Квинта.

Адвокаты говорят, что в законе определения "музыкальная цитата" нет, поэтому любой проигрыш в песни охраняется авторским правом. "Что такое "музыкальная цитата", что такое "винтажное звучание" – такого не существует в законе. Потому что если мы говорим о цитате, то ты должен обозначить, что это цитата, чья цитата. Ты не можешь просто цитировать, чтобы зарабатывать на этом деньги. Если ты взял часть музыкальной композиции и использовал в своей без согласия автора и это узнается – то это не разрешается", - объясняет юрист Михаил Ильяшев.

Поклонники Винника уже в нескольких его песнях услышали, что музыка действительно напоминает знаменитые когда-то хиты. На что продюсер певца ответил, что это сделано сознательно. "В песне "Нино" вполне сознательно во вступлении и проигрыше использовали "винтажное звучание". Для того, чтобы песня создавала атмосферу дискотеки 80-х. Неужели кто-то может подумать, что мы предполагали, что среди аудитории людей, которые будут слушать эту песню, не найдется никого, кто вырос на диско-хитах Joy, Modern Talking и Bad Boys Blue?", - спрашивает Александр Горбенко. По телефону продюсер Винника подозрения австрийцев в плагиате комментировать отказался. "Я сейчас в Беларуси, буду только после 16-го в Украине. Меня это не беспокоит. Общайтесь, с кем хотите", - пояснил он.