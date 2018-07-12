Известная украинская певица снимается в кино в России (фото)

Брежнева поведала, что съемки проходят под Санкт-Петербургом.

Известная украинская певица, экс-участница популярного женского коллектива "ВИА Гра" Вера Брежнева снимается в кино в России.

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Об этом артистка рассказала в своем Instagram. "Пока я снимаюсь в кино под Петербургом, о котором пока не могу ничего рассказывать и показывать свой образ, решила вспомнить отпуск, который уже забыла, и счастливое фото моего июня", - написала Брежнева.

Ранее украинская певица Вера Брежнева и ее 17-летняя дочь София порадовали подписчиков новым снимком. Так, дочь артистки опубликовала в Instagram снимок, на котором она вместе с мамой позирует в бикини.