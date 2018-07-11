"Рабочий момент": одиозная Ани Лорак "засветилась" в Киеве (фото)

Подписчиков певицы несколько удивил ее приезд в Украину.

👌Рабочий момент с талантливым и харизматичным дизайнером @nazardidyk . Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 11 Июл 2018 в 4:28 PDT

Любительница России Ани Лорак приехала в Киев. По словам Лорак, она приехала на родину ради совместной работы со стилистом и дизайнером Назаром Дидыком.

Соответствующее фото Лорак опубликовала в своем Instagram, указав в геотеге город Киев.

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При этом подписчиков певицы несколько удивил е приезд в Украину.

"Киев? Уже все нормально? В Украину пускают без проблем?", "Вы любите Россию?", - поинтересовались они в комментариях.

Напомним, что ранее поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании Потапа и Насти Каменских. Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак.