"Рабочий момент": одиозная Ани Лорак "засветилась" в Киеве (фото)
16:17, 11 июля 2018Общество
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Подписчиков певицы несколько удивил ее приезд в Украину.
👌Рабочий момент с талантливым и харизматичным дизайнером @nazardidyk .
Любительница России Ани Лорак приехала в Киев. По словам Лорак, она приехала на родину ради совместной работы со стилистом и дизайнером Назаром Дидыком.
Соответствующее фото Лорак опубликовала в своем Instagram, указав в геотеге город Киев.
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При этом подписчиков певицы несколько удивил е приезд в Украину.
"Киев? Уже все нормально? В Украину пускают без проблем?", "Вы любите Россию?", - поинтересовались они в комментариях.
Напомним, что ранее поющая в России Ани Лорак "засветилась" в Киеве в компании Потапа и Насти Каменских. Артисты встретились на вечеринке в столичном ресторане мужа Лорак.
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