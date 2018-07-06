"Бедный страус": Ани Лорак раскритиковали за странный наряд (фото)

Фолловеры певицы отметили под фото, что наряд выглядит странно.

Жизнь полна невероятными красками. Нарисуй свою лучшую картину! Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 6 Июл 2018 в 5:56 PDT

Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за фото в необычном наряде. Артистка позировала в коротком "мохнатом" платье.

Фолловеры певицы отметили под фото, что наряд выглядит странно.

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"Чудо в перьях", "Следующая по логике будет в розовых перьях... чёт вас, матушка, понесло", "Где же вы столько страусиных перьев стырили? Бедный, бедный страус", "Каролина, что я вам могу сказать, без этого балахона вы лучше смотритесь,вы же не Алла Пугачева".

В то же время многие пользователи похвалили внешний вид певицы и отметили, что она отлично выглядит.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии.