"Бедный страус": Ани Лорак раскритиковали за странный наряд (фото)
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Украинскую певицу Ани Лорак раскритиковали в Instagram за фото в необычном наряде. Артистка позировала в коротком "мохнатом" платье.
Фолловеры певицы отметили под фото, что наряд выглядит странно.
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"Чудо в перьях", "Следующая по логике будет в розовых перьях... чёт вас, матушка, понесло", "Где же вы столько страусиных перьев стырили? Бедный, бедный страус", "Каролина, что я вам могу сказать, без этого балахона вы лучше смотритесь,вы же не Алла Пугачева".
В то же время многие пользователи похвалили внешний вид певицы и отметили, что она отлично выглядит.
Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии.