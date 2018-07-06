Победитель Евровидения-2017 впервые после тяжелой операции выпустил клип (видео)
Португальский певец и победитель конкурса "Евровидение-2017" из Португалии Сальвадор Собрал представил эмоциональную видеоработу на свою песню, которую он, кстати, исполнил на испанском языке – "Cerca del mar" ( "У моря").
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Клип снят в черно-белом варианте и лишь в конце море становится ярким.
Отметим, что 28-летний Сальвадор с рождения был серьезно болен — у него был диагностирован порок сердца. Поэтому артист не смог принять участие в конкурсе "Евровидение-2017" на общих основаниях. Сальвадор пропустил репетиции полуфинала и прибыл в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменяла родная сестра и автор песни "Amar pelos dois" — Луиза.
В декабре прошлого года Сальвадору сделали пересадку сердца.