Вид сзади: Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике (фото)
18:15, 05 июля 2018Общество
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Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото из отпуска на Бали.
Всего за 8 часов снимок собрал 134 тысячи лайков / Instagram Надя Дорофеева
Известная украинская певица, солистка групы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото из отпуска на Бали.
На снимке, который певица разместила в своем Instagram, она позирует в стильном ярком купальнике и в шляпе.
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Всего за 8 часов снимок собрал 134 тысячи лайков.
"Ты самая красивая на свете", "Вау.Надя ты простоо супер!", "Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает...старайтесь не думать ни о чем и хорошо отдохнуть", "Надюша, отдыхай! Проекты и планы, это конечно хорошо, но и тебе нужно расслабиться! Мы любим тебя!", "Фото просто чумове" - похвалили артистку подписчики.
Как сообщал УНИАН, ранее Надя Дорофеева показала идеальную фигуру в супероткровенном красном бикини.
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