"В один момент в голове происходит щелчок": MONATIK рассказал, как пробивался к славе

Его песни поют хором от Киева до Нью-Йорка, а клипы набирают миллионы просмотров в ютубе. О чем сегодня мечтает самый популярный артист Украины.

В начале карьеры он не мог позволить себе купить песню у композитора, поэтому решил создавать свой репертуар сам. Сейчас у него целая фан-база и не хватает времени: в работе третий альбом, релиз которого запланирован на следующий год.

Хотя давнее желание оседлать волну на серфинге пока не осуществилось, Монатик недавно исполнил другую свою мечту... О поездке в Америку и своих планах Монатик рассказал в интервью Elle.

Читайте также"Прошла со мной все": MONATIK рассказал о начале семейной жизни

«Часто ловлю себя на мысли, что невероятно счастлив, поскольку занимаюсь любимым делом. Хотя много лет назад мечта стать артистом казалась такой же недостижимой, как полет в космос.

Просто в один момент в голове происходит щелчок: ты осознаешь, что жизнь одна, и надо хотя бы попробовать дотянуться до своей мечты. Иначе остаток жизни будешь корить себя, что не попробовал. Нужно строить мосты, а не границы к мечте», - говорит артист.

«Начинающие авторы постоянно меня спрашивают, как сочинять. Очень просто: конспектируйте все, что приходит в голову. Не дай бог упустить какую-то рифму — никогда не знаешь, где и в какое время она всплывет в голове. Например, на премии YUNA я представил стихотворение «Моим». Это монолог-откровение почти на пять минут. А написал я его всего за полчаса, пока возвращался со студии домой. Это пришло в голову прямо в машине, я притормозил у обочины дороги и только успевал записывать».

Подобным образом родились и многие другие песни.

«Года три-четыре назад мы возвращались с концерта, как вдруг у меня возникла фраза: «Эндорфины пошли, фантазия пошлит». Мой телефон сел, а под рукой не было ни ручки, ни бумаги — я попросил телефон у девочки из команды и быстро начал записывать. Фраза стала развиваться — «Ты что ли золотом лита» и так далее. Я написал большую часть песни и отдал обратно телефон. Спустя какое-то время вспомнил про этот текст и попросил сбросить его эсэмэской. Тут же сложилась песня «Кружит».

Видеоклип на этот трек собрал на его ютуб-канале более 72 миллионов просмотров. В чем секрет такого успеха, Дима может только догадываться.