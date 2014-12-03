Житомиряне приобрели реанимобиль для 95-й бригады в зоне АТО

Как передает корреспондент УНИАН, машину для медицинской службы 95-й бригады торжественно передали сегодня возле Житомирской облгостелерадиокомпании военнослужащим этой бригады.

Инициировали акцию по покупке реанимобиля активисты общественной организации «Союз неравнодушных женщин» в рамках социально-патриотического проекта «Отдай душе тепло - в АТО».

”Реанимобиль для медицинской службы 95-й отдельной аэромобильной бригады купили в Польше в ноябре”, - рассказал УНИАН во время церемонии передачи автомобиля один из участников проекта, волонтер Александр Рыбак.

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В течение месяца реанимобиль доукомплектовывали медицинским оборудованием - кардиомонитором, дефибриллятором, системой искусственной вентиляции легких и др.

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, реанимобиль освятят и отправят воинам в зону АТО.