"Яблоня не выдержала": на авто лидера группы "Друга ріка" упало дерево (фото)

— Дорогая, ты не знаешь, я вчера машиной с фестиваля приехал? — Не знаю, я уже спала... — Странно... Я же, кажется, заехал во двор... Пойду гляну, она же где-то есть... P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются.. А фестиваль #лесяграндфест был хороший, хоть и воды было много... Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, #volvoxc60 мужественно восприняла удар судьбы. @volvocars.ukraine

