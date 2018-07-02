"Яблоня не выдержала": на авто лидера группы "Друга ріка" упало дерево (фото)

По словам исполнителя неприятность произошла во дворе родительского дома на Житомирщине, куда Харчишин заехал после фестиваля.

Фронтмен группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин, который недавно представил новый атмосферный клип, поделился довольно неприятной новостью.

На его автомобиль упало дерево. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram, выложив фотографии с места события.

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По словам исполнителя неприятность произошла во дворе родительского дома на Житомирщине, куда Харчишин заехал после фестиваля.

Также известно, что автомобиль певца не поврежден.

"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются. А фестиваль Lesia Grand Fest был хороший, хоть и воды было много. Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo xc60 мужественно восприняла удар судьбы", - подписал фото артист.