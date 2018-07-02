Потап с зеленой бородой удивил совместным снимком с лидером Rammstein (фото)

Украинский рэпер Потап пообщался в Киеве с немецким музыкантом Тиллем Линдеманном.

Украинский рэпер Потап показал совместное фото с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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Снимок он разместил в Instagram. "Мой друг! До встречи!" – написал Потап.

Линдеманн также был замечен 28 июня на Почтовой площади, где проходила акция в поддержку создания на этом месте музея. По данным российского издания Super, украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, забеременела от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Певица родила дочь 24 мая.