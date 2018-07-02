Потап с зеленой бородой удивил совместным снимком с лидером Rammstein (фото)

17:42, 02 июля 2018
Общество
309 0
Потап встретился с Тиллем Линдеманном / скриншот

Читайте такжеВ Киеве заметили солиста Rammstein Тилля Линдеманна (фото)

Снимок он разместил в Instagram. "Мой друг! До встречи!" – написал Потап.

Линдеманн также был замечен 28 июня на Почтовой площади, где проходила акция в поддержку создания на этом месте музея. По данным российского издания Super, украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, забеременела от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Певица родила дочь 24 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Потап#вокалист Rammstein#Тилль Линдеманн