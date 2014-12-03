Самым молодым депутатом в новой Раде стала 23-летняя блондинка от "Народного фронта" (фото)

В парламент Дарья Ледовских прошла после досрочного прекращения полномочий нескольких депутатов от "Народного фронта", которые вошли в новый состав Кабмина, сообщает Громадське.ТВ.

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По информации Центральной избирательной комиссии новый народный депутат работала начальником юридического отдела в Общественной организации "Киевляне - за реформы". Согласно информации на странице в соцсети народного депутата, она получила образование в КИМО и University of International Relations в Пекине.