Самым молодым депутатом в новой Раде стала 23-летняя блондинка от "Народного фронта" (фото)
12:38, 03 декабря 2014Общество
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Самым молодым депутатом в Верховной Раде VIII созыва стала 23-летняя Дарья Ледовских, которая попала в парламент по списку (73-й номер) "Народного фронта".
Наймолодний депутат в новой Раде \ фото из соцсети
В парламент Дарья Ледовских прошла после досрочного прекращения полномочий нескольких депутатов от "Народного фронта", которые вошли в новый состав Кабмина, сообщает Громадське.ТВ.
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По информации Центральной избирательной комиссии новый народный депутат работала начальником юридического отдела в Общественной организации "Киевляне - за реформы". Согласно информации на странице в соцсети народного депутата, она получила образование в КИМО и University of International Relations в Пекине.
Она прошла по списку "Народного форнту" \ фото из соцсети
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