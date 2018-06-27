Недавно родившая Лобода показала пляжное фото
14:46, 27 июня 2018Общество
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Светлана Лобода порадовала фанатов новым снимком.
Лобода отдыхает на пляже / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала пляжное фото.
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Снимком артистка поделилась в Instagram. Где именно Лобода отдыхает, неизвестно. Но певица не стала показывать свое тело в купальнике, а сфотографировалась, укутавшись в накидку.
В то же время, подписчики обратили внимание на девушку рядом, которая "раздвоилась".
Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале были девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.
Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопрос об отце ребенка и имя дочери.
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