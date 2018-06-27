Недавно родившая Лобода показала пляжное фото

Светлана Лобода порадовала фанатов новым снимком.

Украинская певица Светлана Лобода, недавно ставшая мамой во второй раз, опубликовала пляжное фото.

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Снимком артистка поделилась в Instagram. Где именно Лобода отдыхает, неизвестно. Но певица не стала показывать свое тело в купальнике, а сфотографировалась, укутавшись в накидку.

В то же время, подписчики обратили внимание на девушку рядом, которая "раздвоилась".

Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале были девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.

Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопрос об отце ребенка и имя дочери.