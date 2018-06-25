Обручена: Настя Каменских рассказала о своем избраннике

Певица не назвала имя своего избранника, поскольку "хочет оставить хоть немного личного пространства".

Известная украинская певица Настя Каменских NK, недавно призналась, что обручена. А теперь она рассказала СМИ о своем избраннике.

В интервью Cosmopolitan артистка поделилась, что ее любимый человек делает ее счастливой.

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"У меня есть человек, который делает меня счастливой. Для тех, кто меня любит и хочет знать, как у меня дела — это самое главное! Все и так достаточно много обо мне знают, так как я публичный человек. И поверьте, иногда это очень трудно, когда каждый твой шаг оценивают, обсуждают. Поэтому хочу оставить хоть немножко своего личного пространства. Я это очень берегу и ценю. И всем советую! Ведь в мире современных технологий и Инста и так слишком много всего напоказ. Счастье любит тишину", - отметила Каменских.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на церемонии награждения лучших артистов по версии журнала Cosmopolitan Ukraine 31-летняя певица Настя Каменских появилась с роскошным кольцом на безымянном пальце.