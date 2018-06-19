69-летняя Алла Пугачева в шортах произвела фурор в сети (фото)

13:53, 19 июня 2018
Общество
3306 0
Пугачева не перестает удивлять / фото instagram.com/alla_orfey

Читайте такжеАлла Пугачева показала Галкина без штанов (видео)

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.

Поклонники сразу же засыпали Пугачеву комплиментами относительно ее вида: "Откройте секрет вечной молодости", "Умница, красавица, живая, современная, счастливая!", "Вы идеал", "Мадам легенда", "Вечно юная".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева