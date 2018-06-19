69-летняя Алла Пугачева в шортах произвела фурор в сети (фото)
13:53, 19 июня 2018Общество
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Похоже, что на фотографии примадонна снова предстала без макияжа.
Пугачева не перестает удивлять / фото instagram.com/alla_orfey
69-летняя российская певица Алла Пугачева не перестает приятно удивлять своих фанов.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором позирует в белых кедах, джинсовых шортах и клетчатой рубашке.
Поклонники сразу же засыпали Пугачеву комплиментами относительно ее вида: "Откройте секрет вечной молодости", "Умница, красавица, живая, современная, счастливая!", "Вы идеал", "Мадам легенда", "Вечно юная".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, российская певица Алла Пугачева произвела фурор в соцсети свежим селфи без макияжа.
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