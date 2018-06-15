Водитель известной украинской группы попал в ДТП и оказался в СИЗО (фото)

Об инциденте рассказала сестра Дмитрия Шурова Ольга.

Водитель группы Ріапобой попал в жуткую аварию на автодороге Киев–Чоп в Бродовском районе Львовщины.

Инцидент произошел 14 июня ночью. О ДТП на своей странице в Facebook рассказала сестра лидера Ріапобой Дмитрия Шурова Ольга.

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По ее словам, авария произошла из-за другого водителя, который выехал на встречную полосу и врезался в бус их коллектива.

"На фото - остатки нашего турового микроавтобуса, который попал в страшное ДТП (без нас, с другими пассажирами) по вине другого водителя, который выехал на встречную полосу. Сейчас наш водитель находится в СИЗО, потому что сторона виновника пытается повесить вину на него", - сообщила Ольга Шурова.