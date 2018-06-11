Без "родителей" и "цыган": в Гриневич рассказали об антидискриминационной экспертизе учебников

В МОН хотят убрать слово «родители» из учебников - эксперты обеспокоены макетами книг, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.

За последний год антидискриминационная экспертиза школьных учебников, которые готовятся к печати за государственный счет, обнаружила вопиющие случаи дискриминации.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Так, часто антидискриминационную экспертизу называют «гендерной». В этих понятиях есть существенная разница, ведь антидискриминационная экспертиза предполагает выявление и устранение всех признаков, по которым может происходить дискриминация согласно законов Украины, в частности, статьи 1 ЗУ «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине», разъясняют в МОН.

Экспертиза выявила, что большинство детей не могут найти в украинских учебниках ни отражение себя, ни отражение своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут.

В частности, было найдено и изъято из учебников немало недопустимых для демократической страны анахронизмов вроде высказываний «негры», «жиды», «цыгане».

Экспертиза выявила, что в учебниках полностью отсутствует герои, которые представляют людей с инвалидностью, а лица пожилого возраста изображаются исключительно немощными. Так, сегодня 6% населения нашего государства – около 2,5 млн человек – это люди с инвалидностью. Сейчас в школы, в инклюзивные классы приходят дети с особыми образовательными потребностями. Именно антидискриминационная экспертиза дала возможность включить в учебники людей с инвалидностью и сделать их частью картины мира, которую создает школа у детей, изменить образ людей преклонного возраста.

В рамках антидискриминационной экспертизы школьных учебников Министерство планирует исключить из них слово «родители».

«К сожалению, сейчас в Украине 3 миллиона детей проживают в неполных семьях, а это – почти 40%. Речь идет и о детях, которые живут исключительно с дедушками и бабушками, со старшими братьями и сестрами, с тетями и дядями. Эта ситуация особенно обострена, потому что часть детей потеряла своих родителей в результате российской агрессии на востоке Украины», — сказано в сообщении.

Таким образом, задания в учебнике вроде «Вместе с родителями составьте распорядок дня вашей семьи» или «Вместе с родителями обсуди, где можно играть» подчеркивают ограниченные возможности почти половины украинских детей. Поэтому эксперты предложили заменить слово «родители» на «родные».

Эксперты также обеспокоены макетами учебников, где изображения подбираются исключительно с полной семьей.

Как сообщила советник министра образования Иванна Коберник, предложение об изъятии слова «родители» из учебников для школьников касается формулировки недискриминационных задач, а не изъятие понятия в целом.

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«Речь шла не о конкретных понятиях, а о конкретных формулировках задач. Например: «Обсуди с родителями свой распорядок дня». А если у ребенка папа сейчас находится на Донбассе и защищает Украину от российской агрессии, она не может поговорить об этом с папой. Он, возможно, живет с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, или со старшими братьями или сестрами. Почему, читающий такие вопросы, ребенок должен себя чувствовать неполноценным? Речь идет о том, что авторы должны исходить из того, чтоб дети читая их не получали таких незаслуженных негативных эмоций», — рассказала Коберник в интервью «Громадському радио».

В основном вывод антидискриминационной экспертизы подробно объясняет причины, в связи с которыми к учебнику высказываются замечания.

Отмечается, что признаки дискриминации имеют и те задачи, которые изображают мальчиков/девочек в стереотипных ролях, тем самым пропагандируя устаревшие формы поведения. Так, это могут быть представления, что о детях могут заботиться только девушки, что техническими профессиями могут заниматься исключительно парни.

К слову, согласно подсчетам экспертов, в Украине учебников по признакам гендерной дискриминации в старших классах - почти 80 %.

Сообщается, что методология осуществления антидискриминационной экспертизы и сертификационная программа были разработаны на основе отечественных исследований в этой области и международных отчетов UNIСEF в отношении случаев дискриминации в учебниках разных стран мира.

Все, кто выполняют антидискриминационную экспертизу учебников, прошли обучение по сертификационной программе (всего 102 часа), которая включала: 78 часов – дистанционное обучение, 24 часа – очное обучение (тренинг). Из них 40 часов – теоретическая часть, 50 часов – практическая часть, 12 часов – контроль знаний (сертификационная контрольная работа, выполнение экспертизы проектов учебников).

В рабочую группу входит 25 ведущих специалистов (кандидаты и доктора наук), которые представляют различные учреждения высшего образования (в частности – педагогические), общественные организации Украины, соответствующими сотрудниками МОН.