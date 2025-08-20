Результаты миссии будут иметь широкие последствия для будущих проектов строительства на Луне.

"Роскосмос" 20 августа собирается запустить биоспутник "Бион-М № 2" на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в Казахстане. Космический аппарат будет нести 75 мышей, более 1000 плодовых мушек и биологические образцы для 30-дневной миссии, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что цель миссии "Ноев ковчег" состоит в том, чтобы получить представление о биологических эффектах космических полетов. Помимо мышей и насекомых, космический аппарат будет нести материалы, имитирующие пыль и камни с поверхности Луны. После возвращения на Землю их изучат, чтобы выяснить, как они реагируют на космическую радиацию и вакуум.

Одним из ключевых экспериментов на борту "Бион-М № 2" будет изучение воздействия космической радиации на мышей. Этих грызунов выбрали из-за их генетического сходства с людьми, короткого жизненного цикла и повышенной чувствительности к радиации.

Мыши будут разделены на три отдельные группы: первая группа будет жить в нормальных условиях на Земле, вторая группа будет содержаться в имитированных условиях полета на Земле в качестве контрольной группы, а третья группа проведет 30 дней на орбите. Результаты позволят исследователям сравнить здоровье и биологические реакции этих групп.

В издании объяснили, что плодовые мушки отправят на орбиту вместе с мышами, чтобы узнать, как условия космоса влияют на организмы различной степени сложности. Этих насекомых широко используют в биологических экспериментах из-за их относительно короткого жизненного цикла и хорошо изученного генетического состава.

Материалы, имитирующие пыль и камни с поверхности Луны, будут изучать, чтобы понять, как космическое излучение и вакуумная среда влияют на них. Результаты этого эксперимента будут иметь широкие последствия для будущих проектов строительства на Луне.

Ранее в Interesting Engineering писали, что в будущем миссии на Марс и Луну могут включать в себя исследование подземных лавовых труб. Они могут скрывать следы жизни и стать убежищем для человеческих поселений.

Чтобы исследовать лунные пещеры, ученые отправили туда роботов. Благодаря этому удалось создать детальную 3D-модель входной зоны одной из пещер.

Несмотря на препятствия, исследования указывают на будущее, в котором робототехнические разведчики будут готовить места для человеческих баз за пределами Земли.

