Европейские лидеры сомневаются в готовности российского правителя Владимира Путина к настоящему миру, но все же поддерживают переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом.
Как пишет Politico, в Европе считают мирный саммит Трампа "шансом разоблачить российский блеф" и одновременно укрепить аргументы в пользу новых санкций.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед поездкой в Вашингтон: "Думаю ли я, что президент Путин хочет мира? Ответ - нет. Думаю ли я, что президент Трамп хочет мира? Да. Но Путин хочет капитуляции Украины. Это то, что он предложил".
Дипломаты, участвовавшие в неформальных консультациях ЕС, разделяют этот скептицизм. Один из них отметил:
"Понятно, что если мы окажемся в ситуации, когда Путин докажет, что не хочет прекращения войны, это заставит Трампа действовать и усилит аргументы в пользу санкций".
Несмотря на сомнения, западные партнеры соглашаются поддержать американскую инициативу, ведь, как пояснил другой дипломат: "Это будет четким испытанием российских намерений. А гарантии безопасности, которые разрабатываются, помогут Украине вести переговоры с позиции силы".
Даже сам Трамп, после встреч с Путиным и Зеленским, признал:
"Мы узнаем о (намерениях - УНИАН) президента Путина в течение следующих нескольких недель... Возможно, он не хочет заключать сделку".
Европейские столицы уже готовятся к возможному провалу дипломатии. Новый пакет санкций может стать ключевым рычагом давления, если Москва снова попытается затянуть переговоры.
Война в Украине - мирные переговоры
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп сделал новые заявления относительно окончания войны в Украине и предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
Хотя, по его мнению, завершить войну в Украине довольно сложно, но он настроен оптимистично. Трамп добавил, что закончил уже шесть войн и ему нравится их останавливать.
В то же время в Белом доме сообщили, что США не будут отправлять своих военных в Украину после завершения войны. Если это решат сделать страны Европы, США готовы предоставить им средства для военных. Также она добавила, что Трамп в постоянном контакте с союзниками в Европе и НАТО.