Сегодняшний день пройдет удачно, если ознакомиться с его обычаями.

Дата 20 августа по народным обычаям считалась очень важной. Особенно любили ее мужчины. Христиане в эту дату вспоминают великого еврейского проповедника, а на планете отмечаются многие международные праздники сегодня.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне наступает День комаров, посвященный информационному просвещению об опасности кровососущих насекомых. Комары переносят немало опасных заболеваний, среди которых малярия и лихорадка Нила.

Другой забавный праздник сегодня - Всемирный день лени. В честь него можно без угрызений совести полениться и ничего не делать.

20 августа вспоминаем появившихся на свет в эту дату мировых знаменитостей - композитора Якопо Пери, 23-го президента США Бенджамина Гаррисона, писателей Болеслава Пруса, Говарда Лавкрафта и Сальваторе Квазимодо.

Какой сегодня праздник в Украине

Наиболее выдающиеся и талантливые украинцы, рожденные 20 августа, это священник-миссионер Емельян Ковч, биофизик Платон Костюк, писатель Валерий Шевчук и военный ВСУ и Герой Украины Артем Амелин.

В нашей стране никаких государственных торжеств не отмечается. Официально праздник сегодня в Украине отсутствует.

Какой сегодня праздник церковный

Приверженцы новоцерковного стиля молятся библейскому пророку Самуилу, а также мученикам Мемнону и Севиру. В старом стиле празднуется сегодня праздник двух отшельников Пименов из Киево-Печерской лавры, а также мученика Марина.

Какой сегодня праздник в народе

Для крестьян много столетий назад большое значение имели приметы, по которым прогнозировали, чего ждать от погоды:

гроза предвещает ранее созревание зерна;

аисты уже покинули гнезда - к холодной осени;

если облака темные и низкие, то близится непогода;

рябина густо плодоносит - будет суровая зима.

Что за праздник сегодня будет интересно мужскому полу, ведь их в этот день сопровождает удача. Принято угощать мужчин, угождать им и беречь от работы. Матери и жены молятся Самуилу о крепком здоровье мужа или сына, благополучии, об удаче на поле боя для военных. Однако при этом в давних верованиях 20 августа - праздник, не благоприятный для детей, и их не стоит оставлять одних.

Наши предки в конце августа собирали урожай овощей, жали сено, резали домашний скот. В больших городах проводились ярмарки, где продавались дрова, инвентарь и теплая одежда. Начиналась подготовка к осени.

Что нельзя делать сегодня

Зная, какой сегодня церковный праздник удачный для мужчин, не стоит оскорблять их или принуждать к тяжелому труду. Также под запретом ругань, месть, сплетни. Не рекомендуется знакомиться с новыми людьми и приглашать малознакомых домой.

Вас также могут заинтересовать новости: