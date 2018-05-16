В Минобразования рассказали, сколько учебников напечатают для первоклассников в этом году

Все учебники, которые будут напечатаны для 1-го класса, написаны уже на базе нового Государственного стандарта.

В этом году для первоклассников государство напечатает 4,1 млн учебников общей стоимостью почти 199 млн грн.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки. «Все учебники, которые будут напечатаны для 1-го класса, написаны уже на базе нового Государственного стандарта и учитывающие компетентностный подход. В этом году на конкурс по отбору украиноязычных букварей подалось 19 проектов, из которых 18 прошли экспертную оценку и уже предложены на выбор школам. Два из них – это буквари, материалы из которых проходили в течение года апробацию в 100 пилотных школах всей Украины», – сообщили в Минобразования.

Кроме учебников «Украинский язык. Букварь» для 1-го класса, будут печатать также учебники по математике, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский), интегрированных курсов «Я исследую мир» и «Искусство», учебники «Украинский язык» для школ с обучением на языках национальных общин, а также буквари на языках национальных общин, добавили в министерстве.

В августе должна начаться развозка учебников для 1-го класса по областям. Институт модернизации содержания образования уже объявил на Prozzoro тендер для определения перевозчиков, отметили в министерстве.

Также в августе полные электронные версии этих учебников будут размещены в свободном доступе на сайте Института модернизации содержания образования и Минобразования.

Накануне Министерство образования и науки сообщало, что завоз наборов Lego, которые бесплатно для всех 1-х классов Украины предоставила The LEGO Foundation, пройдет в четыре этапа.