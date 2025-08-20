Байя - одно из немногих мест на планете, где под водой оказалась часть целого города.

В Неаполитанском заливе в Италии археологи наткнулись на хорошо сохранившуюся римскую баню среди затопленных руин Байи - бывшего самого роскошного курорта Римской империи. Об этом сообщает Archaeology News.

По мнению археологов, найденная ими баня может быть частью легендарной виллы Марка Туллия Цицерона, известного оратора, политика и философа древнеримской эпохи.

Впервые объект обнаружили в 2023 году, а сейчас он полностью задокументирован. Исследователи описывают впечатляюще сохранившийся мозаичный пол, который опирается на небольшие кирпичные столбцы. Это элемент системы суспензуры - римского изобретения, которое позволяло равномерно нагревать помещение благодаря циркуляции горячего воздуха под полом и в стенах. Археологи предполагают, что сооружение выполняло функцию лаконика, своеобразной сауны, которая была привычной частью досуговой архитектуры римской знати.

Внутри еще можно разглядеть остатки настенных росписей, некогда украшавших интерьер и свидетельствующих о высоком статусе ее посетителей. На месте также нашли керамику, которую сейчас анализируют, чтобы выяснить время возведения бани, ее назначение и причины упадка.

Античные источники упоминают о вилле Цицерона в Байе, поэтому исследователи не исключают, что найденный комплекс и является тем самым сооружением. Если предположение подтвердится, это станет беспрецедентным открытием - материальной связью с одним из самых выдающихся деятелей Рима.

Но стоит заметить, что найденная недавно баня - это лишь кусочек затопленного города Байи, который является одним из самых интересных археологических объектов в районе Неаполя. Когда-то город стоял на побережье Неаполитанского залива, со II века до н. э. он стал едва ли не самым пафосным курортом для римской знати из-за местных серных источников с лечебными свойствами.

В I веке до н. э. курорт стал излюбленным местом для политических интриг и отдыха таких фигур, как Марий, Лукулл, Юлий Цезарь и Август. Здесь возводил дворец Нерон, а император Адриан завершил свои дни в 138 году н. э. Поэт Секст Проперций называл город "центром роскоши" и "гаванью разврата".

Хотя город пережил и Римскую империю и темные времена Средневековья, приговором для Байи стала местная геология. Из-за опускания земли в этой части Неополитанского залива часть города оказалась под водой где-то между XVI и XVIII веками.

Это место было вновь открыто в начале 20 века. В 1920-х годах были обнаружены полностью неповрежденные мраморные скульптуры. Вдохновленный этим открытием, фашистский лидер Италии того времени Бенито Муссолини даже хотел осушить эту часть залива, чтобы открыть остальную часть локации.

Сегодня руины Байи с её статуями, улицами и виллами образуют один из крупнейших в мире подводных археологических парков, который исследуют лодки со стеклянным дном и дайверы.

