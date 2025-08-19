Православный праздник сегодня в народе прозвали Самойлов день.

20 августа православные по новому стилю вспоминают о жизни пророка Самуила, который прославился верностью Богу и своей мудростью. В народе день считается особым, со множеством примет. Какие традиции соблюдают 20 августа, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают по старому стилю, читайте в материале.

Какой праздник сегодня церковный отмечают по новому и старому календарю

20 августа (по старому стилю - 2 сентября) православные вспоминают пророка Самуила, который жил за 1146 лет до Рождества Христова. Самуил был пятнадцатым и последним судьей Израиля, которые на то время пользовались особым авторитетом.

Имя Самуил в переводе означает "выпрошенный у Бога": долгие годы его мать молила Господа о ребенке и, когда родила, то решила посвятить сына Богу. В три года Самуила отдали на воспитание первосвященнику Илии, а уже в 12 у Самуила было первое откровение от Бога. Пророчество мальчика тогда сбылось: филистимляне поразили израильтян, убили при этом 30 тысяч воинов и захватили Ковчег Завета со скрижалями.

После того, как наставник Илия умер, Самуил стал судьей Израиля. Под его влиянием израильтяне снова вернулись к единому Богу, а филистимляне вернули им Ковчег и освободили города. Когда Самуил уже был стар, к нему пришли старейшины - просили назначить царя для Израиля. По Божьему велению он помазал на царство Саула, однако тот проявил жестокость и непослушание Господу. Пророк тогда открыто обличил его и в это же время приютил у себя юного Давида, который убегал от гнева Саула. Позже Самуил благословил Давида на царство. Пророк прожил долгую жизнь и оставил память о себе как о мудром наставнике и верном служителе Бога.

Какой сегодня православный праздник отмечают еще - по новому стилю в этот день также почитают священномученика Севира, мученика Мемнона и с ними 37 мучеников.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому (старому) календарному стилю - 20 августа почитают двух преподобных Пименов Киево-Печерских.

О чем помолиться, что нужно и что сегодня нельзя делать

Пророка Самуила считают покровителем и защитником всех мужчин, в молитвах к святому обращаются с просьбами о мужском здоровье, а также просят помощи в учебе, вразумлении и разрешении споров.

В народе день прозвали Самойлов, это мужской праздник. В честь мужчин сегодня принято накрывать богатый стол и дарить им подарки. Главным угощением должна быть жареная картошка с грибами - символ щедрого урожая и сытой зимы.

Кроме того, в этот день загадывают желания - считается, что все задуманное обязательно исполнится.

Церковь в этот день, как и в другой, предостерегает от сквернословия, зависти, мести, жадности. Грехом считается отказывать в помощи тем, кто нуждается.

По народным приметам 20 августа не советуют ругаться и ссориться, свататься и планировать свадьбу, а также заводить новые знакомства. Хотя для незамужних девушек такие знакомства могут отказаться удачными.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 20 августа - о чем говорит погода

По погоде и другим приметам дня можно узнать, каким будет осенний сезон и зима:

высокие облака - погода будет ясной, а если облака низко плывут - жди дождя;

солнце в тумане - дожди будут затяжные;

много рябины - к сырой осени, но зато урожай овса в следующем году будет на славу;

в поле много мышей - жди суровую зиму.

Хороший знак, если журавли летят высоко в небе - говорят, что тогда можно рассчитывать на долгую и теплую осень.

