Козловский таки дал концерт в Одессе: певец скрылся из поля зрения активистов в детском лагере (видео)
16:31, 04 июня 2018Общество
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После публикации информации о выступлении Козловского на пропагандистском концерте в Москве 9 мая, активисты осудили его действия и пригрозили срывом его концертов.
Ранее Киркоров поддержал Козловского / фото УНИАН
Популярный певец Виталий Козловский, концерт которого отменили концерт в одесском клубе Itakа, все-таки посетил Одессу и даже спел.
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Артист выступил 3 июня на открытии детского летнего лагеря для будущих звезд STAR TIME. Кадры опубликовал у себя в Instagram сам Козловский и администрация лагеря в Facebook.
Напомним, что после публикации информации о выступлении Козловского на пропагандистском концерте в Москве 9 мая, активисты осудили его действия. После чего были отменены концерты в Киеве, Львове и в Одессе.
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