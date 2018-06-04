Козловский таки дал концерт в Одессе: певец скрылся из поля зрения активистов в детском лагере (видео)

16:31, 04 июня 2018
Общество
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Ранее Киркоров поддержал Козловского / фото УНИАН

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Артист выступил 3 июня на открытии детского летнего лагеря для будущих звезд STAR TIME. Кадры опубликовал у себя в Instagram сам Козловский и администрация лагеря в Facebook.

Напомним, что после публикации информации о выступлении Козловского на пропагандистском концерте в Москве 9 мая, активисты осудили его действия. После чего были отменены концерты в Киеве, Львове и в Одессе.

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Теги: #Козловский