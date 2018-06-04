Лобода появилась на публике после родов (фото)

Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на публике после рождения второй дочери.

Украинская поп-певица Светлана Лобода появилась на публике после рождения второй дочери.

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Артистка посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instastories Лободы, передает "Обозреватель".

"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница их совместный кадр.

Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.

Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопросы об отце ребенка и имени дочери.