Лобода появилась на публике после родов (фото)
13:40, 04 июня 2018Общество
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Украинскую певицу Светлану Лободу заметили на публике после рождения второй дочери.
Скриншот Instastories Светланы Лободы
Украинская поп-певица Светлана Лобода появилась на публике после рождения второй дочери.
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Артистка посетила день рождения пресс-секретаря популярного российского певца Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует снимок, опубликованный в Instastories Лободы, передает "Обозреватель".
"С днем твоего рождения, Оленька", - нежно подписала исполнительница их совместный кадр.
Ранее Лобода рассказала о родах и отказалась отвечать на два вопроса журналистов. "Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно", - поделилась певица.
Кроме того, как отметили журналисты, артистка отказалась отвечать на вопросы об отце ребенка и имени дочери.
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