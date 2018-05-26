"Всевидящее око" - полиция нашпиговала центр Киева новейшими камерами для безопасности финала Лиги чемпионов

Ситуация в центре столицы мониторится в режиме онлайн.

Рекордные 10 тыс. полицейских следят за правопорядком в центре столицы во всех фан-зонах и вблизи стадиона. На безопасность центральной части города работают 150 камер наблюдения.

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В район "Олимпийского" стадиона с самого утра пропускают только машины местных жителей и автомобили специальных служб. Вблизи отеля, где проживает команда "Ливерпуль", появилось "всевидящее око" - так полицейские называют свой бусик, в котором смонтировано несколько видеокамер и мониторов, сообщает ТСН. Система распознает лица, а компьютер сверяет их с базой данных УЕФА – таким способом копы ищут агрессивных ультрас. "Их немного, ведут себя спокойно, но в любой момент, как мы видели вчера вечером, настроение болельщиков может внезапно меняться. И в радости может сломать зонт или вырвать вазон", - объясняет руководитель управления связи и телекоммуникаций полиции Киева Сергей Магдий.

Сотрудники мониторингового зала внимательно вглядываются в свои мониторы, они отслеживают ситуацию в центре столицы в режиме онлайн. "В центре города у нас отсутствуют мертвые зоны, как таковые. Праздничная атмосфера", - говорит директор наблюдательного центра Николай Пихтин. С помощью камер полицейским уже удалось раскрыть несколько правонарушений – кражи и мелкое хулиганство. В штабе настроены серьезнее – там работают сотрудники спецслужб, полицейские и представители УЕФА, ситуацию не только тщательно мониторят, но и просчитывают ее развитие вперед.

На глазах у журналистов эксперты замечают на мониторах кражу флагов. Пока в штабе продолжают отслеживать группу нарушителей, к ним уже мчится наряд патрульных. Полицейские признаются, что если бы все преступления были такими – было бы очень неплохо. Все самое горячее ожидают вечером и ночью. Уже в воскресенье, по мнению правоохранителей, работать будет значительно легче.