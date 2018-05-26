Финал Лиги чемпионов: Киев глазами футбольных болельщиков

Тысячи футбольных болельщиков уже прибыли в Киев и делятся своими впечатлениями от украинской столицы в соцсетях.

26 мая на НСК «Олимпийский» в Киеве – финал Лиги чемпионов. Играют испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». В Киев съехались десятки тысяч футбольных болельщиков со всего мира. О том как они проводят время в Киеве, и нравится ли им украинская столица, они делятся в соцсетях.

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Для футбольных фанатов в столице Украины оборудовали большую фан-зону. Там есть фудкорт, концертная сцена и сувенирные лавки. На Крещатике также оборудовали небольшое футбольное поле для фанатских игр – там уже состоялся матч звезд. В нем принимали участие четыре команды – «Легенды «Реала», «Легенды «Ливерпуля», «Друзья Шевченко» и «Звезды ЛЧ», передает радио Свобода.

Американская кинопродюссер Линда Пиззути Генри в Instаgram посвятила Киеву не один пост. В первом она поделилась впечатлениями от атмосферы: «Удивительная толпа болельщиков «Ливерпуля» по всему городу, особенно вокруг зоны для болельщиков». Ее также поразил гигантский кубок на Софийской площади, на который она наткнулась, изучая украинскую столицу.

И больше всего внимания кинопродюссер уделила Бессарабскому рынку в центре Киева. Она пишет: «Когда я путешествую, одна из моих первых остановок – это базар с местной едой, чтобы почувствовать местную культуру питания (особенно, в ожидании великого матча). Этот крытый рынок был построен в 1910 году, и имеет все – от икры до свежих и консервированных продуктов и специй».

Испаноязычный футбольный комментатор Эдуардо Бискайя радуется, что в Киеве смог прикоснуться к кубку: «Мечта каждого футболиста и каждого фаната».

Сообщение, распространенный Eduardo Biscayart (@donbisca) 25 Мая 2018 г. в 6:19 PDT

Британская спортивная журналистка Решмин Чаудхури делится своими фото и впечатлениями от футбольного сезона: «Это был длинный сезон, и я иногда стонала от усталости... Не могу дождаться завтрашней ночи». Чоудхури также радуется тому, что ей выпала честь работать в такой важный для спорта день.

Туристы также охотно делились фото с братьями Кличко. Очевидно, украинские легенды мирового бокса пользуются популярностью среди туристов.

Фанаты в восторге от организованной фан-зоны и стадиона в Киеве.

Испанский футбольный комментатор восхищается майданом Независимости в Киеве.

Египетский болельщик радуется, что может развернуть флаг своей страны в Киеве: «Я был здесь несколько месяцев назад с египетским флагом, и я не ожидал, что такое событие, как финал Лиги Чемпионов, однажды произойдет здесь».

А болельщицу из Турции поразило количество парков в столице: «Я видела города с парками, но я впервые вижу город в парке. Это лучшая особенность города, они здесь на каждом шагу»

Британская исполнительница Дуа Липа также поделилась своими фото из Киева. Кстати, именно эта исполнительница откроет финал Лиги чемпионов.