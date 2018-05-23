"Накачала уже все": свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram
18:13, 23 мая 2018Общество
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Для снимка певица сделала неяркий макияж и собрала волосы в тугой пучок.
Подписчикам в Instagram не понравилась внешность певицы / Instagram Ани Лорак
Поющую в РФ украинскую певицу Ани Лорак снова раскритиковали за неудачное фото.
Подписчикам в Instagram не понравилась ее внешность.
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На фото певица сидит в машине. Для снимка она сделала неяркий макияж и собрала волосы в тугой пучок.
"Накачала уже все, начиная с губ и заканчивая всем остальным. Все неестественно. Раньше хоть на человека была похожа. Скоро будет вся из силикона", - пишет один из подписчиков. "Ну, кому вы свистите?", - пишет другой, намекая на выражение лица певицы.
Однако многим комментатором внешний вид артистки пришелся по вкусу. Пользователи похвалили ее макияж и прическу.
Как сообщал УНИАН, ранее Лорак высмеяли за фото в неудачной позе.
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