"Накачала уже все": свежее фото Ани Лорак раскритиковали в Instagram

Для снимка певица сделала неяркий макияж и собрала волосы в тугой пучок.

Поющую в РФ украинскую певицу Ани Лорак снова раскритиковали за неудачное фото.

Подписчикам в Instagram не понравилась ее внешность.

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На фото певица сидит в машине. Для снимка она сделала неяркий макияж и собрала волосы в тугой пучок.

"Накачала уже все, начиная с губ и заканчивая всем остальным. Все неестественно. Раньше хоть на человека была похожа. Скоро будет вся из силикона", - пишет один из подписчиков. "Ну, кому вы свистите?", - пишет другой, намекая на выражение лица певицы.

Однако многим комментатором внешний вид артистки пришелся по вкусу. Пользователи похвалили ее макияж и прическу.

Как сообщал УНИАН, ранее Лорак высмеяли за фото в неудачной позе.