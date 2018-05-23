Оскандалившаяся из-за Крыма Лолита снова запела на украинском (видео)

Несмотря на то, что певице на три года запрещен въезд в страну, она заявляет, что украинский – ее второй родной язык. Недавно Лолита исполнила эту украинскую песню для российских слушателей.

Скандальная российская певица Лолита Милявская выпустила альбом “Раневская”, в котором есть песня на украинском языке.

Возглавляет альбом песня “Раневская”, на который певица зимой сняла клип в Грузии. Песня “Намисто” (Ожерелье) звучит на двух языках. Несмотря на то, что певице на три года запрещен въезд в страну, она заявляет, что украинский – второй родной язык. Недавно Лолита исполнила эту песню для российских слушателей.

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Как сообщал УНИАН, российскую певицу Лолиту 23 апреля 2017 года не пропустили через границу в Конотопе, сняв с поезда. Из-за посещения оккупированной Керчи через закрытые КПВВ в 2015 году въезд в Украину ей запрещен на три года.

Певица Лолита, которая родилась в Западной Украине и долгое время жила в Киеве, поддерживает аннексию Россией украинского Крыма и считает президента РФ Владимира Путина "гением международной политики". Дочь Лолиты живет в Киеве с бабушкой.