Полякова vs. Астафьева: известная украинская певица подловила звезду Playboy на плагиате (фото)

Оля раскрыла Дашу в плагиате и сравнила ее образ со своим, ведь на днях Астафьева перекрасилась из жгучей брюнетки в нежную блондинку.

Популярная и яркая украинская певица Оля Полякова пошутила над не менее популярной певицей и украинским секс-символом Дашей Астафьевой, которая совсем недавно шокировала фанатов кардинальными изменениями во внешности.

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Так, Оля раскрыла Дашу в плагиате и сравнила ее образ со своим, ведь на днях Астафьева перекрасилась из жгучей брюнетки в нежную блондинку. Даша опубликовала свои фото в личном Instagram-аккаунте, под одним из которых Полякова оставила остроумный комментарий.

"Ну теперь ты – вылитая я", – пошутила Полякова над подругой-блондинкой. Астафьева посмеялась и написала что она "ненароком", пишет maximum.fm.

Кроме внешней схожести с Поляковой, фанаты Даши сравнили ее с множеством других знаменитостей. Некоторые разглядели в новом образе щепотку Моники Белуччи, немножко Анджелины Джоли и легендарную певицу Мадонну.