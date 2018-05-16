Светлана Лобода прокомментировала слухи о своих вторых родах

Светлана Лобода все еще беременна.

слухи обо мне пока слишком преувеличены❤️🤷‍♀️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 16 Май 2018 в 8:00 PDT

Светлана Лобода прокомментировала слухи о том, что стала мамой во второй раз. Артистка все еще беременна.

Читайте такжеЛюбительница России Ани Лорак приехала в Киев и нарвалась на шквал критики

В своем Instagram Светлана опубликовала беременное фото, а в подписи сообщила, что поздравлять ее пока что рано.

"Слухи обо мне пока слишком преувеличены", - написала она.

Отметим, что поклонники 35-летней певицы Светланы Лободы были уверены, что артистка вот уже несколько дней как родила, однако скрывает малыша. Предположения были вызваны снимками, выложенными артисткой на своей странице в Instagram.

Все дело в том, что фото сделаны так, что на них не заметен беременный животик артистки. Фолловеры сразу же предположили, что певица родила.

Как сообщал УНИАН, дочь Светланы Лободы случайно рассекретила пол ее будущего ребенка. 7-летняя Ева проговорилась, что скоро у нее появится сестра.