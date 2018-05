Видео выступлений всех финалистов Евровидения-2018

Предлагаем Вашему вниманию оценить выступления финалистов конкурса Евровидение-2018.

Конкурсная часть Евровидения-2018 в Лиссабоне завершилась, началось голосование.

На сцене конкурса выступили представители 26 стран, ведущие объявили об открытии линий для голосования.

Предлагаем Вашему вниманию оценить выступления финалистов конкурса Евровидение-2018.

MELOVIN - Under The Ladder - Украина

Amaia y Alfred - Tu Canción - Испания Lea Sirk - Hvala, ne! - Словения Ieva Zasimauskaitė - When We’re Old - Литва

Cesár Sampson - Nobody But You - Австрия Elina Nechayeva - La Forza - Эстония Alexander Rybak - That’s How You Write A Song - Норвегия Cláudia Pascoal - O Jardim - Португалия Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca - Сербия Michael Schulte - You Let Me Walk Alone - Германия Eugent Bushpepa - Mall - Албания Madame Monsieur - Mercy - Франция Mikolas Josef - Lie To Me - Чешская Республика Rasmussen - Higher Ground - Дания Jessica Mauboy - We Got Love - Австралия Saara Aalto - Monsters - Финляндия EQUINOX - Bones - Болгария DoReDoS - My Lucky Day - Молдова Benjamin Ingrosso - Dance You Off - Швеция AWS - Viszlát Nyár - Венгрия Netta - Toy - Израиль Waylon - Outlaw In ‘Em - Нидерланды Ryan O’Shaughnessy - Together - Ирландия Eleni Foureira - Fuego - Кипр Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente - Италия

SuRie - Storm - Великобритания

Как сообщал УНИАН, во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении-2018 неизвестный мужчина выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы.