«Все на борт!»: сегодня состоится первый полуфинал Евровидения-2018 в Лиссабоне

Свои номера представят артисты из 19 стран – в финале окажется лишь половина из них.

В столице Португалии Лиссабоне уже через считанные часы погрузится в настоящую музыкальную феерию – там стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение.

Свои номера представят артисты из 19 стран – в финале окажется лишь половина из них.

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А у участников второй части есть еще время, чтобы провести заключительные репетиции. В их числе Melovin, чье выступление увидим уже послезавтра.

«Все на борт!» – именно так звучит девиз «Евровидения-2018». Создателей вдохновил океан, ведь именно он соединяет Португалию с остальным миром. И даже оформление главного песенного конкурса Европы соответствующее. Звездных гостей церемонии открытия встречают не на красной дорожке, а на синей.

Второй полуфинал - 10 мая, а финал - 12 мая. Представитель Украины Melovin выступит во втором полуфинале.

Видео конкурсных песен участников первого полуфинала Евровидения монжно посмотреть здесь.