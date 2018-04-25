Кинокритики выбрали лучшие американские сценарии 21 века
До начала следующего сезона кинонаград еще очень много времени, но кинокритики не сидят без дела - и на днях составили рейтинг из 25 лучших американских сценариев к фильмам, снятым в XXI веке.
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В рейтинге, конечно, нашлось место сценариям Тарантино и Нолана, а возглавляет его «Вечное сияние чистого разума», пишет PopcornNews.
Выглядит этот список следующим образом:
25. Американский психопат
24. В поисках Немо
23. Обаятельная и привлекательная
22. Крид: Наследие Рокки
21. Детки в порядке
20. Любовь, сбивающая с ног
19. Кэрол
18. Бесславные ублюдки
17. Можешь рассчитывать на меня
16. Лунный свет
15. Трудности перевода
14. Властелин колец (вся трилогия)
13. На обочине
12. В центре внимания
11. Отель «Гранд Будапешт»
10. История игрушек: Большой побег
9. Серьезный человек
8. Леди Берд
7. Помни
6. Зодиак
5. Манчестер у моря
4. Социальная сеть
3. Прочь
2. Адаптация
1. Вечное сияние чистого разума