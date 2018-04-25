Кинокритики выбрали лучшие американские сценарии 21 века

В рейтинге, конечно, нашлось место сценариям Тарантино и Нолана, а возглавляет его «Вечное сияние чистого разума».

До начала следующего сезона кинонаград еще очень много времени, но кинокритики не сидят без дела - и на днях составили рейтинг из 25 лучших американских сценариев к фильмам, снятым в XXI веке.

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В рейтинге, конечно, нашлось место сценариям Тарантино и Нолана, а возглавляет его «Вечное сияние чистого разума», пишет PopcornNews.

Выглядит этот список следующим образом:

25. Американский психопат

24. В поисках Немо

23. Обаятельная и привлекательная

22. Крид: Наследие Рокки

21. Детки в порядке

20. Любовь, сбивающая с ног

19. Кэрол

18. Бесславные ублюдки

17. Можешь рассчитывать на меня

16. Лунный свет

15. Трудности перевода

14. Властелин колец (вся трилогия)

13. На обочине

12. В центре внимания

11. Отель «Гранд Будапешт»

10. История игрушек: Большой побег

9. Серьезный человек

8. Леди Берд

7. Помни

6. Зодиак

5. Манчестер у моря

4. Социальная сеть

3. Прочь

2. Адаптация

1. Вечное сияние чистого разума