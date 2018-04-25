Украинский ведущий "Евровидения" впервые станет отцом

Тимур Мирошниченко и его супруга Инна ждут появления на свет дочери уже в июне.

Ведущий «Евровидения» Тимур Мирошниченко и его супруга Инна вскоре они станут родителями. Пара ждет появления на свет дочери.

Читайте такжеЛобода пришла на музыкальный фестиваль в футболке с изображением предполагаемого отца своего ребенка

Об этом сообзает журнал "Viva".

«Мы еще до УЗИ как-то поняли, что будет девочка. Я, кстати, до того как была беременна, чисто гипотетически хотела воспитать мальчика, мужчину. А когда забеременела, помню, был день, когда меня не тошнило, и я пошла по магазинам и купила себе платье. Я говорю Тимуру: «Это точно девочка, ей нравится шопинг» (улыбается). И с тех пор мы начали думать, что, наверное, у нас будет девочка. А когда нам на УЗИ подтвердили, мы обрадовались!» - поделилась радостью будущая мама.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода, которая ждет второго ребенка, показала свое времяпровождение перед родами.