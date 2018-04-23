"Голос країни" увидел слезы Потапа и Сергея Бабкина (видео)

Ранее Сергей Бабкин называл Елену Луценко победителем "Голоса країни-8".

В воскресенье, 22 апреля, зрители увидели полуфинал "Голоса країни", в рамках которого звездные тренеры проекта вместе с украинцами определились с четверкой финалистов 8-го сезона.

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Елена Луценко из команды Сергея Бабкина исполнила композицию Николая Мозгового "Минає день, минає ніч", чем смогла достучаться до сердец зрителей и довела до слез своего звездного тренера и Потапа.

"Лена, когда мы впервые встретились, я тебя назвал победителем "Голоса країни-8". Я до сих пор так считаю", - сказал Сергей, Потап назвал девушку хранительницей кода нации.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в следующее воскресенье за гордое звание "голоса країни", трехмесячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый" будет бороться подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко, Анна Трмнчер из команды Джамалы, вокалистка Потапа Србуи Саргсян и Андрей Рибарчук, наставником которого является Тина Кароль.