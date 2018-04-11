Стала известна причина ухода Миши Романовой из "ВИА Гры"

09:29, 11 апреля 2018
Общество
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Popcake.tv

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"В конце марта стало известно об уходе из группы Миши Романовой. Девушка покинула коллектив по причине ухода в декрет", - говорится в сообщении.

При этом сама девушка, когда сообщала о своем уходе из группы намекнула, что делает это ради личных отношений. 

Отметим, что по информации СМИ, партнером Миши Романовой является популярный певец Макс Барских.

Как сообщал УНИАН, Миша Романова в марте этого года решила покинуть группу "ВИА Гра".

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Теги: #ВИА Гра#Меладзе